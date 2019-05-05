الليلة.. "النهار" تبدأ عرض "مملكة الغجر" 11 مساء

تبدأ شبكة القنوات النهار، عرض اولى حلقات مسلسل "مملكة الغجر"، الليلة في الحادية عشر مساء.

كانت الشركة المنتجة للمسلسل قد سلمت القنوات العارضة للمسلسل، 10 حلقات كاملة.

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر سوف يتم عرضه خلال شهر رمضان على 8 قنوات مصرية وعربية وهي: " النهار، واوربيت، وايه ار تي، والتليفزيون المصري، وصدي البلد، وروتانا دراما، والظفرة، والرشيد العراقية، بالإضافة إلى بعض المواقع منها موقع وياك".

يذكر، أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.