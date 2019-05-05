رابط yalla zamelek.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار مباراة الزمالك اليوم youtube zamalek

ينتظر عشاق القلعة البيضاء البث المباشر لمباراة الزمالك ضد النجم الساحلي مساء اليوم الأحد في مباراة العودة بتونس وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 1-0 لصالح الزمالك.

موعد البث المباشر لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الاحد

ويواجه الزمالك فريق النجم الساحلي في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة من اجل الصعود لنهائي بطولة الكونفدرالية من اجل تحقيق لقب إفريقي في ظل غياب الزمالك منذ سنوات عن الألقاب الإفريقية ويحتاج الزمالك التعادل بأي نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف في حال أحرز الزمالك لأهداف في ملعب النجم الساحلي.

وينتظر الفائز من مباراة النجم الساحلي والزمالك الفائز من مواجهة نهضة بركان والصفاقسي التي ستجري في السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة .

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد .

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