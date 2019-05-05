ضبط عامل لسرقته أجهزة منزلية بالتجمع

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مسجل خطر سرق أجهزة ومعدات منزلية بالتجمع، وتبلغ اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.





تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع من ضبط "مسجل خطر" سرقات عامة ، سبق إتهامه فى 5قضايا، آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص") لإرتكابه واقعة بلاغ أحد المواطنين بإكتشافه سرقة (جهاز تلفاز، أدوات كهربائية) من داخل معرض محل عمله الكائن بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق والدخول من شباك المنور".





بمناقشة المتهم اعترف بارتكاب حادث سرقة (جهاز لاب توب، ماكينة لحام أكياس، غلاية مياة، سخان مياه كهربائى، ميزان حساس، جهاز فاكس) من داخل أحد المحلات بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.



