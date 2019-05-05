صندوق "علاج الإدمان": أطلقنا مبادرة "مصلحتك" لتوعية موظفي الحكومة من خطورة الإدمان



وأشار "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، إلى أنه كان هناك عدة أسئلة تحير المظفين، ومن أبرزها التعرف على مراحل التحليل، والآلية التي سيتم من خلالها اختيار الموظفين لإجراء التحليل لهم.





ولفت إلى أنه تم تخصيص الرقم 16023 لأي شخص لديه مشكلة ويريد أن يتلقى العلاج، موضحًا أن الاتصال على الرقم متاح 24 ساعة، مضيفًا أن هناك 23 مركز على مستوى الجمهورية لتلقي العلاج.



قال هشام جمعة، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، إنه تم اطلاق مبادرة "مصلحتك" لتوعية موظفي الحكومة بمخاطر الإدمان، لافتا إلى أنهم عقدوا جلسات توعية مع عدد من موظفي الحكومة على مستوى كل المحافظات للرد على استفساراتهم.