ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صندوق "علاج الإدمان": أطلقنا مبادرة "مصلحتك" لتوعية موظفي الحكومة من خطورة الإدمان

الأحد 05/مايو/2019 - 08:06 م
صندوق علاج الإدمان: أطلقنا مبادرة مصلحتك لتوعية موظفي الحكومة من خطورة الإدمان
هشام جمعة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال هشام جمعة، أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان، إنه تم اطلاق مبادرة "مصلحتك" لتوعية موظفي الحكومة بمخاطر الإدمان، لافتا إلى أنهم عقدوا جلسات توعية مع عدد من موظفي الحكومة على مستوى كل المحافظات للرد على استفساراتهم.

وأشار "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، إلى أنه كان هناك عدة أسئلة تحير المظفين، ومن أبرزها التعرف على مراحل التحليل، والآلية التي سيتم من خلالها اختيار الموظفين لإجراء التحليل لهم.

ولفت إلى أنه تم تخصيص الرقم 16023 لأي شخص لديه مشكلة ويريد أن يتلقى العلاج، موضحًا أن الاتصال على الرقم متاح 24 ساعة، مضيفًا أن هناك 23 مركز على مستوى الجمهورية لتلقي العلاج.
Advertisements
المزيد عن: مصر علاج الادمان اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
1
x
15:00
1
مانشستر يونايتد
تشيلسي
3
x
15:00
0
واتفورد
آرسنال
1
x
17:30
1
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
3
x
16:15
1
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
0
x
18:00
0
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
1
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
6
x
18:30
1
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
3
x
17:00
1
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
3
x
18:00
0
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
1
x
17:00
1
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
1
x
17:30
0
المصري
الأهلي
1
x
19:00
0
النجوم