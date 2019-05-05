جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول لطلبات المنح الدراسية لغير السعوديين
الأحد 05/مايو/2019 - 08:01 م
الفجر السعودي
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أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة شؤون الطلاب عن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية " الداخلية " للطلاب غير السعوديين من خلال البوابة الإلكترونية للمنح اعتباراً من غداً الاثنين وحتى 16 رمضان للعام الحالي على الرابط التالي :"http://scholarship.nbu.edu.sa"
وأكدت الجامعة أهمية تعبئة النموذج ورفع المرفقات المطلوبة في الموقع الإلكتروني
وأكدت الجامعة أهمية تعبئة النموذج ورفع المرفقات المطلوبة في الموقع الإلكتروني
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