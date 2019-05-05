نهضة بركان يصعق الصفاقسي بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي الكونفيدرالية

حسم فريق نهضة بركان المغربي تأهله رسميًا لنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعدما تغلب على ضيفه الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بالمغرب، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية.





افتتح كودجو فو دوه لابا أهداف نهضة بركان في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، وأضاف عمر النمساوي الهدف الثاني للفريق المغربي بالدقيقة 19، وسجل إيسوفو دايو الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 31 من زمن المباراة.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس انتهت بفوز فريق الصفاقسي 2-0، ليتأهل نهضة بركان للمباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية، متفوقًا في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 3-2.





وسيلاقي نهضة بركان في المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية، المتأهل من مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم، علمًا أن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهي بفوز بطل مصر بهدف دون رد.



