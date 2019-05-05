نيابة مكافحة الفساد في السودان استجوبت الرئيس السابق عمر البشير

صرح مصدر مطلع أن نيابة مكافحة الفساد استجوبت الرئيس السوداني السابق عمر البشير في تهم موجهة إليه، بموجب قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.





وقال المصدر، حسبما ورد عن وكالة انباء "سبوتنيك" اليوم الأحد "استجوبت نيابة مكافحة الفساد، والتحقيقات المالية الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير في التهم الموجهة إليه".





وأضاف المصدر "كانت النيابة العامة قد وجهت اتهاما للبشير تحت نص المواد، 8/9 من قانون التعامل بالنقد الاجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".





كما أشار المصدر إلى أن "النائب العام المكلف الوليد سيد احمد محمود وجه بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت في الاحداث الاخيرة والتي اسفر عنها الموت من المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينه) إلى المادة 130 القتل العمد، وان يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991".



