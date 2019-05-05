"رمضان جانا".. تفاصيل ظهور مذيعي "نجوم اف ام" في اليوم المفتوح على المحطة

قال رامى رئيس راديو وتلفزيون نجوم اف ام، إن مذيعى المحطة سيقدمون يوما مفتوحا مع الجمهور، حيث يظهر فيه كل مقدمى البرامج الإذاعية على مدار اليوم، وستكون البداية مع جيهان عبد الله وإيهاب صالح فى الساعة العاشرة صباحاً، ويظهر كل من رنا خطاب وخالد جواد فى الساعة الثانية عشر ظهراً

وأضاف محسن، أن نجوم المحطة يتواجدون فى اليوم المفتوح بعنوان "رمضان جانا على نجوم إف.إم"، مع فريدة الخادم وتامر بشير فى الساعة الثانية ظهراً، ثم بعد ذلك سيظهر الثنائى فرح الشيمى، ويوسف الحسينى فى الرابعة عصراً، وفى المساء سيحل مريم أمين وكريم خطاب فى الساعة السادسة، ثم مروان قدرى ويارا الجندى الثامنة مساء، فيما سيكون الختام مع كل من سارة النجار وآية عبد العاطى

وأوضح رئيس راديو وتلفزيون نجوم اف ام أن مذيعى المحطة يبدأون اليوم المفتوح بالبرامج المختلفة حول طبيعة شهر رمضان المبارك وكيف يستقبله المصريون، ثم مناقشة أهم التريندات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والحديث عنها، فضلا عن متابعة أهم الأحداث الرياضية الساخنة سواء على المستوى المحلى أو الأوروبى.

وأكد على استضافة مذيعى المحطة، لنجوم دراما رمضان فى مداخلات هاتفية، كما سيشمل اليوم المفتوح عرض وصفات سحرية للفطار والسحور بعيدا عن الشكل التقليدى، بجانب الحديث عن موسم الدراسة، بالإضافة إلى الحديث عن خوض غالبية الطلاب الامتحانات فى أثناء الصيام.