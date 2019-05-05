عاجل.. تشيلسي يعلن رحيل هازارد





أعلن نادي تشيلسي الانجليزي، اليوم الأحد، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت موافقته على رحيل كيليان هازارد إلى سيركل بروج البلجيكي.





وكان كيليان "الشقيق الأصغر لإيدين هازارد"، قد انضم إلى تشيلسي قادماً من صفوف نادي أويبست في صيف 2017 وشارك في 11 مباراة في الموسم الماضي.





وذكر النادي خلال بيانه أن عقد كيليان هازارد مع ناديه الجديد سيركل بروج البلجيكي سيكون ممتداً حتى عام 2023.





وقال النادي في بيان رسمي: "نشكر كيليان على خدمته للنادي ونتمنى له التوفيق في الفصل التالي من حياته المهنية".