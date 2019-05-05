تحيا مصر: الإفراج على عدد من الغارمين في عيد الفطر

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قال محمد مختار المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر إنه منذ إطلاق الرئيس السيسي مبادرة سجون بلا غارمين، حرص الصندوق على إخراج أكبر عدد من الغارمين في كل مناسبة، مشيرًا إلى أن الصندوق رصد 30 مليون جنيه تحت تصرف وزير الداخلية لتسريع إجراءات سداد ديون الغارمين والغارمات.



وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية " صدى البلد" أن أعداد الغارمين قليلة للغاية داخل السجون المصرية وخاصة السيدات وهو نجاح للمبادرة من أجل لم شمل الأسر التي تشتتت.



وأشار المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر إلى أنه سيتم الإفراج على عدد أخر من الغارمين في عيد الفطر المبارك.