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كورة لايف beIN SPORTS HD 1 مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (YallA Zamalek) يلا شوت مباراة الزمالك NoW

الأحد 05/مايو/2019 - 07:44 م
كورة لايف beIN SPORTS HD 1 مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (YallA Zamalek) يلا شوت مباراة الزمالك NoW
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الفجر الرياضي
 
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 كورة لايف beIN SPORTS HD 1 مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (YallA Zamalek) يلا شوت مباراة الزمالك NoW


يلتقي فريقي الزمالك والنجم الساحلي ضمن لقاء العودة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، الفريق التونسي صاحب الأرض والجمهور، يسعي إلي ريمونتادا قوية ضد الفريق المصري، وذلك في مواجهة تأهل إلي النهائي المنتظر بالكونفدرالية، فهل ينجح فريق النجم في صناعة الحدث والتألق، حيث يدخل الفريق مدعماً بإنتصار في بطولة كأس زايد، وبدعم جماهيري كبير لدي وصوله إلي الأراضي التونسية بعد أن خسر من الفريق الأبيض الزملكاوي في الأراضي المصرية بهدف دون رد، ولكنها نتيجة لن تكون مطمئنة للغاية لصالح الأبيض، فهل ينجح الفريق الأبيض في تدارك الفرصة، والخروج علي أقل تقدير بأي تعادل من هناك لضمان التأهل.

  كورة لايف beIN SPORTS HD 1 مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (YallA Zamalek) يلا شوت مباراة الزمالك NoW


تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك والنجم الساحلي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 ويعلق علي اللقاء رؤوف خليف وعلي محمد علي..

  كورة لايف beIN SPORTS HD 1 مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (YallA Zamalek) يلا شوت مباراة الزمالك NoW


نحن في الفجر مباريات سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر في لقاء اليوم الأحد 5 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم أخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

 

مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك والنجم الساحلي مباشر.

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