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داعية إسلامي: صلاة المرأة التراويح في المنزل أفضل من المسجد

الأحد 05/مايو/2019 - 07:46 م
داعية إسلامي: صلاة المرأة التراويح في المنزل أفضل من المسجد
الشيخ محمد خالد
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كساب أحمد
 
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قال الشيخ محمد خالد، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن صلاة المرأة التراويح في المنزل، أفضل من المسجد، ولكن إذا قامت بالصلاة في المسجد فهذا ليس عيبًا أو حرامًا، حال الالتزام بالزي الشرعي.

وتابع "خالد"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الأحد، أن رمضان شهر الخير، ولذلك على المسلم أن يكون حريصًا على الصلاة، والدعاء حتى يعتق من النار، وعليه أن يحاسب نفسه أول بأول، حتى ينافس نفسه ويزداد في العبادة.

ولفت إلى أن شباب الإسلام المعاصر لا يسأل عن أمور دينه، وبعضهم يقوم بتقليد الغرب في أفعاله وأشكاله، معقبًا: "بنشوف حاجات غريبة، البعض يرتدي ملابس لا تليق بأخلاق المسلمين".
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