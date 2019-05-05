ننشر تفاصيل افتتاح 3 مجازر في القليوبية بحضور نائب وزير الزراعة (صور)

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أكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم تحديث كافة المبان بعدد من المجازر وتوصيل شبكات الصرف الصحي والمياه والبلاط والكهرباء وأعمال الدهانات وعمل الترميمات اللازمة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن الهدف من التطوير هو ضمان وصول اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين.



وأكد في تصريحات صحفية اليوم علي هامش افتتاح 3 مجاز بمدن قليوب والقناطر الخيرية وطوخ بعد تطويرهم وتحويلهم لمجازر نصف اليه بحضور ايمان ريان نائب المحافظ والدكتورعواد احمد على السكرتير العام والدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطري والمهندس حسين زايد وكيل وزارة الزراعة، ان الدولة تهتم اهتماما بالغا بتطوير المجاز علي مستوي الجمهورية،لافتا إلى أنه تم تطوير عدد 12 مجزر بالقليوبية وجاري الدراسة لانشاء مجزر للدواجن والأرانب مؤكدًا أنه يوجد تنسيق تام بين المحافظة وكلية الزراعة لتدريب السيدات علي تربية الارانب لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل للشباب والسيدات ربات البيوت.



وأضاف أنه جاري تطوير مجازر الخانكة وشبرا الخيمة وشبين القناطر حيث تم وضع دراسة جدوى متكاملة وفعالية لتطويرهم.



وأكد أنه تم تطوير المجازر التي تم افتتاحها اليوم بتكلفة 33 مليون جنيه، أن المجازر تستقبل عددًا كبيرًا من رؤوس الماشية خاصة في المواسم مثل الأعياد والمناسبات العامة مؤكدا على وجود فريق متكامل يقوم بالكشف علي المواشي وختمها بحيث تجرى عملية الذبح في يسر وسهولة دون أي معوقات.





وافتتحت محرز ومرزوق مجزر مدينة طوخ والمقام علي مساحة 2800 متر مربع حيث تم رفع كفاءة المجزر وتخخصيص عنبر الذبح الكبير ليصبح نصف الي ورفع كفاءة العنبر اليدوي لذبح الجمال والاغنام والماعز ويصل متوسط الذبح بالمجزر من 1200 الي 1500 ذبيحة ويتضاعف الي ضعفين في رمضان والاعياد والمواسم.





ومجزر مدينة قليوب والذي يقع علي مساحة 2200 متر مربع وتم رفع كفاءة المجزر وتخصيص العنبر الكبير ليصبح نصف الي ورفع كفاءة عنبرين لذبح الجمال والاغنام والماعز أيضًا ويبلغ متوسط أعداد الذبائح بالمجزر من 500 إلى 600 ذبيحة ويتضاعف العدد بشهر رمضان والمواسم والأعياد.





ومجزر القناطر الخيرية والذي يقع علي مساحة 2800 متر مربع ويبلغ متوسط أعداد الذبائح بالمجزر من 500 إلى 600 ذبيحة ويتضاعف العدد ايضا بشهر رمضان والمواسم والأعياد.





ومن جانبها أكدت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة، أن وزارة الزراعة لديها خطة لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية وبدأتها منذ اكثر من عامين ويتم حاليا افتتاح عدد كبير من تلك المجازر بعد تطويرها وتزويها بالمعدات الحديثة لضمان سلامة اللحوم حفاظا علي صحة المواطنين، مشيرة الي انه يتم التعاون مع دول كهولاندا واستراليا لتدريب الاطباء وتطوير المجازر لضمان أعلى جودة في الانتاج.





رافق المحافظ والوزيرة خلال الجولة الدكتور عواد احمد على السكرتير العام ورؤساء مدن طوخ وقليوب والقناطر الخيرية والدكتورة امل العسيلى مدير مديرية الطب البيطري والمهندس حسين زايد وكيل وزارة الزراعة وحسين عشماوى وجمال محفوظ ورشاد شكري وعادل عامر وحاتم عبد الحميد اعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





