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فحص ١٢٢٩٨ طالب إعدادي بالوادي الجديد ضد فيروس سي

الأحد 05/مايو/2019 - 07:44 م
فحص ١٢٢٩٨ طالب إعدادي بالوادي الجديد ضد فيروس سي
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هدير محمود
 
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أعلنت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن الفرق الطبية التابعة لحملة 100 مليون صحة انتهت من مسح 12 ألفا و298 طالبا وطالبة بنهاية اليوم الثاني من انطلاق فعاليات الحملة لطلبة المرحلة الإعدادية، ضمن الحملة الرئاسية للكشف عن أمراض فيروس c.

أكدت مشرف، أن أعداد الطلبة المستهدفين من عملية المسح أكثر من ١٥ ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة بالمدارس العام والمعاهد الأزهرية، كما أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الجهات التنفيذية لضمان نجاح هذه المبادرة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة للقضاء على الأمراض الفيروسية وعلاجها مبكرا.
وكانت مديرية الصحة بالوادي الجديد، بدأت أمس السبت، مسح طلبة المدارس في المرحلة الإعدادية ضد فيروس سي بالتعليم العام والأزهري.
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المزيد عن: وزارة الصحه مصر اخبار
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