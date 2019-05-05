مواعيد التقديم بالجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض
الأحد 05/مايو/2019 - 06:51 م
الفجر السعودي
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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض, الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات.
وأوضحت اللجنة أن مواعيد قبول الطلاب ستكون على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14 / 10 / 1440هـ), إغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22 / 10 / 1440هـ), إعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01 / 11 / 1440هـ), إعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ).
فيما ستكون مواعيد قبول الطالبات على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16 / 10 / 1440هـ), إغلاق البوابة يوم الأربعاء (23 / 10 / 1440هـ), إعلان نتائج القبول يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ), علماً بأن تفاصيل الجدول الزمني ودليل القبول الإلكتروني ومعايير وإجراءات القبول متوافرة على بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض www.rbu-admit.edu.sa, وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض www.rgu-admit.edu.sa.
وأوضحت اللجنة أن مواعيد قبول الطلاب ستكون على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14 / 10 / 1440هـ), إغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22 / 10 / 1440هـ), إعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01 / 11 / 1440هـ), إعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ).
فيما ستكون مواعيد قبول الطالبات على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16 / 10 / 1440هـ), إغلاق البوابة يوم الأربعاء (23 / 10 / 1440هـ), إعلان نتائج القبول يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ), علماً بأن تفاصيل الجدول الزمني ودليل القبول الإلكتروني ومعايير وإجراءات القبول متوافرة على بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض www.rbu-admit.edu.sa, وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض www.rgu-admit.edu.sa.
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