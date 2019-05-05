مواعيد التقديم بالجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض, الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات.

وأوضحت اللجنة أن مواعيد قبول الطلاب ستكون على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14 / 10 / 1440هـ), إغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22 / 10 / 1440هـ), إعلان نتائج القبول للفرز الأول يوم الخميس (01 / 11 / 1440هـ), إعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ).

فيما ستكون مواعيد قبول الطالبات على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16 / 10 / 1440هـ), إغلاق البوابة يوم الأربعاء (23 / 10 / 1440هـ), إعلان نتائج القبول يوم الخميس (08 / 11 / 1440هـ), علماً بأن تفاصيل الجدول الزمني ودليل القبول الإلكتروني ومعايير وإجراءات القبول متوافرة على بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض www.rbu-admit.edu.sa, وبوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض www.rgu-admit.edu.sa.