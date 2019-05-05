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ماريانو دياز يفاجئ جماهير ريال مدريد برسالة قوية

الأحد 05/مايو/2019 - 06:49 م
ماريانو دياز يفاجئ جماهير ريال مدريد برسالة قوية
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مني العوضي
 
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أكد ماريانو دياز لاعب ريال مدريد، على سعادته بقيادة الملكي للفوز على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم في منافسات الدوري الاسباني.

وقال ماريانو عقب نهاية المباراة: "أنا سعيد جداً من أجل هذا الإنتصار الذي حققناه على ملعبنا وسعيد أيضاً بتسجيل هدفين".

وتابع: "لقد كانت مباراة صعبة وفياريال قدم مباراة جيدة ولكن أيضاً نحن قدمنا مباراة جيدة وحققنا الفوز".

وأكمل: "أنا سعيد للغاية لأن الجماهير أستقبلتني بهذه الطريقة، ليس لدي كرة بلورية "ساحر" ولكني أريد البقاء في ريال مدريد".

وأضاف: "في بعض الأحيان ريال مدريد يفتقد للتركيز، نحن حاولنا استغلال الهجمات المرتدة وأنا سعيد جدًا لتحقيق الفوز".
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