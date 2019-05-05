ماريانو دياز يفاجئ جماهير ريال مدريد برسالة قوية

أكد ماريانو دياز لاعب ريال مدريد، على سعادته بقيادة الملكي للفوز على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم في منافسات الدوري الاسباني.





وقال ماريانو عقب نهاية المباراة: "أنا سعيد جداً من أجل هذا الإنتصار الذي حققناه على ملعبنا وسعيد أيضاً بتسجيل هدفين".





وتابع: "لقد كانت مباراة صعبة وفياريال قدم مباراة جيدة ولكن أيضاً نحن قدمنا مباراة جيدة وحققنا الفوز".





وأكمل: "أنا سعيد للغاية لأن الجماهير أستقبلتني بهذه الطريقة، ليس لدي كرة بلورية "ساحر" ولكني أريد البقاء في ريال مدريد".





وأضاف: "في بعض الأحيان ريال مدريد يفتقد للتركيز، نحن حاولنا استغلال الهجمات المرتدة وأنا سعيد جدًا لتحقيق الفوز".