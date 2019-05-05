عايشه عثمان تطلق تصريحًا ناريًا قبل حلقة غادة عبد الرازق (فيديو)

تستضيف الإعلامية عايشه عثمان، النجمة غادة عبد الرازق في الحلقة الثالثة من برنامجها عايشه شو، والذي انطلق أمس في أولى حلقاته مستضيفًا النجمة أصالة، لتكشف الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية.

وقبل عرض حلقة النجمة غادة عبد الرازق، صرّحت الإعلامية عايشه عن الحلقة قائلة "تجنبت غادة الحديث عن المخرج خالد يوسف، كنت استدرجها حواريًا بصعوبة، أبدت سعادتها بمسلسلها الرمضاني المقبل، وحرصت على عدم الخوض في المشاكل عند سؤالها عن أشخاص معينة"

ومن الناحية الأخرى صرّحت النجمة غادة عبد الرازق بعد تصوير الحلقة "استمتعت جدًا بحلقتي مع عايشه عثمان في برنامج عايشه شو، لأنها استطاعت أن تجعلني على طبيعتي تمامًا".

يعرض برنامج "عايشه شو" على قنوات القاهرة والناس، النهار، الحوار التونسي يومياٌ في رمضان الساعة 09:00 مساء بتوقيت القاهرة

عايشه عثمان هي إعلامية تونسية شهيرة، عملت كمذيعة في الإعلام العربي والعالمي، حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، تخصصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، كما عملت كمستشارة في منظمة اليونيسكو في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011، عملت كمقدمة برامج إخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشه"، بجانب برنامج "مع عايشه" على القناة التاسعة التونسية لتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن بالوطن العربي، فيما يخص عالم التجميل قدمت برنامج Mon Espoir على قناة النهار الجزائرية، كما قامت عايشه بتقديم البرنامج الفرنسي Zéro Complexe على القناة الفرنسية Star 24، والذي استند على مقابلة مشاهير الفن الفرنسي وإجراء لهم عملية تجميل على الهواء مباشرةً تغيّر من شكلهم تمامًا.