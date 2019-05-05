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تأجيل وقف إعلان نتيجة انتخابات مقعد نقيب الصيادلة

الأحد 05/مايو/2019 - 06:45 م
تأجيل وقف إعلان نتيجة انتخابات مقعد نقيب الصيادلة
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أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعاوى المقامة من فاطمة منصور، والتي طالبت فيها بوقف إعلان نتيجة انتخابات مقعد نقيب الصيادلة، والتجديد النصفي، للنقابة العامة وكامل مجالس النقابات الفرعية، لجلسة 12 مايو الجاري، حيث اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 43590،43694،43585 لسنة 73 ق نقابة صيادلة مصر.
 
الجدير بالذكر أن النقابة العامة للصيادلة،  قد دعت في 16 أبريل الماضي، لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.
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