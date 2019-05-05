ahly Kooora مشاهدة مباراة الاهلي ahli والنجوم بث مباشر On Sport HD في الدوري (ahli Ko)

يواجه النادي الأهلي مساء اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت فريق النجوم فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدورى الممتاز، وهى المواجهة التى تم تقديم موعدها لمدة ساعة وربع حتى يتثنى للجماهير مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى بطولة دورى أبطال افريقيا والمقرر إقامتها فى التاسعة مساءً.





تنطلق مباراة الأهلى والنجوم فى تمام السابعة مساء، وهى المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية الأخيرة التى يسعى من خلالها الأهلي لحسم بطولة الدورى، خاصة أن الأحمر يعلم جيداً أن التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم أصبح فى "يد" اللاعبين، فالفوز فى جميع المباريات المقبلة يضمن تتويج الأحمر ببطولة الدورى دون النظر لمنافسيه.









يدخل الأهلي مباراة الليلة وهو فى المركز الثانى، بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب القمة، ويمتلك الفريقان 64 نقطة لكن بيراميدز يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، وإن كان خاض مباراتين أكثر من الأهلى، أما النجوم فيحتل المركز الأخير فى جدول المسابقة بـ25 نقطة وهو ما يعنى أن مباراة الليلة تُمثل صراعاً بين "أهل القمة والقاع" ويتطلع الأحمر للفوز على النجوم للصعود واستطلاع "هلال" قمة الدورى قبل ساعات من حلول شهر رمضان المعظم، خاصة إذا تعثر بيراميدز أمام المصرى، سواء بالتعادل أو الخسارة، فى المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة والنصف مساء اليوم أيضاً.





ويفقد الأهلي أمام النجوم خدمات أكثر من لاعب، فى مقدمتهم سعد سمير وكريم نيدفيد، ويعول مارتن لاسارتى فى لقاء الليلة على نجوم الفريق، أمثال على معلول، عمرو السولية، وليد آزارو، رمضان صبحى، أحمد فتحى، حمدى فتحى ووليد سليمان العائد من إصابة طويلة بعدما شارك فى لقاء طلائع الجيش الأخير لعدة دقائق.











