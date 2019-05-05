خدم مصر 40 عامًا.. من هو ممتاز السعيد؟





توفى، اليوم الأحد، ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق في حكومتي كمال الجنزوري بعد ثورة يناير وهشام قنديل، وعمل السعيد في وزارة المالية حوالي 40 عامًا تدرج خلالها في عدد من المناصب منها رئيسا لقطاع الموازنة، ورئيسا للإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.





ميلاده

ولد ممتاز سعيد أبو النور في 1948، خدم أبوالنور كموظف مدني مصري في الحكومة المصرية وزيراً للمالية من2011 إلى 2013 ،وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة عين شمس في عام 1971 .





تدرج وظيفي

خلال أواخر التسعينيات، شغل سعيد منصب مدير عام لقسم ميزانية وزارة المالية المصرية، وكان وكيل الوزارة خلال تولي يوسف بطرس غالي وزارة المالية في عهد مبارك قبل تعيينه وزيرا للمالية في عهد رئيس الوزراء كمال الجنزوري في الحكومة المؤقتة في ديسمبر 2011، وشغل سعيد منصب الرجل الثاني في وزارة المالية المصري، واستدعته الحكومة من التقاعد في منتصف عام 2011 للعمل كنائب لوزير المالية في عهد وزير المالية حازم الببلاوي.





وزير مالية

في 2 أغسطس 2012 ، أدى سعيد اليمين الدستورية كجزء من حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، كما كان أحد الوزراء المستقلين في مجلس الوزراء، ويميل سعيد نحو الجانب المحافظ، وقد أعد ميزانية الدولة 2012-2013، وانتقد حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين سعيد، باعتبار أنه تأخر في تقديم الميزانية إلى البرلمان المصري لمدة شهرين عن عمد، استبدلت الحكومة سعيد بمرسي حجازي كوزير للمالية في تعديل وزاري في 5 يناير 2013.





الأزمة المالية

في أعقاب الثورة المصرية عام 2011، دخل الاقتصاد المصري في التدهور ، مما دفع البنك المركزي المصري لبيع الدولار من أجل دعم الجنيه المصري، كما بدات الحكومة في عهده إجراءات قرض صندوق النقد الدولي.





فيما يتعلق بالقرض، قال سعيد إن مصر من حقها المساعدة عندما تمر بأزمة لأن مصر هي واحدة من الأعضاء المؤسسين لصندوق النقد الدولي، وتساهم في رأس مال صندوق النقد الدولي.





أوضح السعيد أن القرض يستند أساسًا إلى برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي أعدته مصر للهروب من الأزمة الاقتصادية في مصر.





إصلاحات خاصة

أعلن سعيد في مايو 2012، أنه أمر هيئة الضرائب المصرية بتنفيذ التغييرات القانونية لتسهيل فرض الضرائب على الشركات الصغيرة، وخاصة أن حصة مصر من الضرائب غير المحصلة وصلت 150 مليار جنيه .



