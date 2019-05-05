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تعرف على مواعيد برامج قناة "سفرة" في رمضان

الأحد 05/مايو/2019 - 06:42 م
تعرف على مواعيد برامج قناة سفرة في رمضان
سفرة
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أحمد رمضان متولي
 
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أعلنت قناة سفرة، عن مواعيد عرض برامجها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على النحو التالي:

 

البرنامج :  "اتفضلوا عندنا"

الموعد: 10 صباحًا

إعادة: 7 مساءً

إعادة ثانية:  5:30  فجرًا.

-----

برنامج "على قد الأيد"

الموعد: 11 صباحًا.

إعادة: 9 مساءً.

إعادة ثانية: 4 فجرًا.

------

برنامج "سندويتش وحاجة ساقعة"

الموعد :  12:15  ظهرًا.

إعادة: 5 مساءً.

إعادة ثانية: 10 :15 مساء

إعادة ثالثة: 5:15  فجرًا.

-----

برنامج "الشيف الشربيني"

الموعد: 12:30  ظهرًا.

إعادة: 11:30  مساءً.

إعادة ثانية: 3 فجرًا.

-----

برنامج "زي السكر"

الموعد: 1:30  ظهرًا.

إعادة: 12:30 بعد منتصف الليل

إعادة ثانية: 6:30  صباحًا.

------

برنامج "زعفران وفانيلا"

الموعد: 2 ظهرًا.

إعادة: 8 مساءً.

إعادة ثانية: 8 صباحًا.

-----

برنامج "بالصحة والراحة"

الموعد: 3 عصرًا.

إعادة: 1 بعد منتصف الليل .

إعادة ثانية: 9 صباحًا.

-----

برنامج "أميرة في المطبخ"

الموعد :3 عصرًا.

إعادة:  10:30 مساء 

-----

برنامج "طبخة ونص"

الموعد: 5:30  عصرًا.

إعادة: 2 بعد منتصف الليل.

إعادة ثانية: 7 صباحًا.

------

برنامج "عمايل ايديا"

الموعد: 6 مساءً.

إعادة: 2:30  بعد منتصف الليل.

إعادة ثانية: 7:30  صباحًا.

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