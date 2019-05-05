تعرف على مواعيد برامج قناة "سفرة" في رمضان
أعلنت قناة سفرة، عن مواعيد عرض برامجها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على النحو التالي:
البرنامج : "اتفضلوا عندنا"
الموعد: 10 صباحًا
إعادة: 7 مساءً
إعادة ثانية: 5:30 فجرًا.
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برنامج "على قد الأيد"
الموعد: 11 صباحًا.
إعادة: 9 مساءً.
إعادة ثانية: 4 فجرًا.
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برنامج "سندويتش وحاجة ساقعة"
الموعد : 12:15 ظهرًا.
إعادة: 5 مساءً.
إعادة ثانية: 10 :15 مساء
إعادة ثالثة: 5:15 فجرًا.
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برنامج "الشيف الشربيني"
الموعد: 12:30 ظهرًا.
إعادة: 11:30 مساءً.
إعادة ثانية: 3 فجرًا.
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برنامج "زي السكر"
الموعد: 1:30 ظهرًا.
إعادة: 12:30 بعد منتصف الليل
إعادة ثانية: 6:30 صباحًا.
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برنامج "زعفران وفانيلا"
الموعد: 2 ظهرًا.
إعادة: 8 مساءً.
إعادة ثانية: 8 صباحًا.
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برنامج "بالصحة والراحة"
الموعد: 3 عصرًا.
إعادة: 1 بعد منتصف الليل .
إعادة ثانية: 9 صباحًا.
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برنامج "أميرة في المطبخ"
الموعد :3 عصرًا.
إعادة: 10:30 مساء
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برنامج "طبخة ونص"
الموعد: 5:30 عصرًا.
إعادة: 2 بعد منتصف الليل.
إعادة ثانية: 7 صباحًا.
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برنامج "عمايل ايديا"
الموعد: 6 مساءً.
إعادة: 2:30 بعد منتصف الليل.
إعادة ثانية: 7:30 صباحًا.