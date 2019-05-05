سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد 5/5/2019

يشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار خلالتعاملات اليوم الأحد، حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنك سعر 17.12 جنيها للشراء، و17.22 جنيها للبيع وجاءت الأسعار في مصر على النحو التالي:





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.12 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك عودة

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع