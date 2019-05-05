الأهلى يتفهم موقف "بريزنتيشن"

تم التواصل بين الإدارات المعنية بالنادي الأهلي وشركة بريزنتيشن، في ظل حرص الطرفين على استمرار التعاون والشراكة بينهما, وحفاظًا على هذه العلاقة التي أتت بثمارها وعوائدها الطيبة على الطرفين.





وقد تم تفهم موقف الشركة، والذي أدى إلى الموقف المالي، واستمع إلى المقترحات المقدمة من الشركة في هذا الشأن.



