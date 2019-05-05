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الأهلى يتفهم موقف "بريزنتيشن"

الأحد 05/مايو/2019 - 06:38 م
الأهلى يتفهم موقف بريزنتيشن
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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تم التواصل بين الإدارات المعنية بالنادي الأهلي وشركة بريزنتيشن، في ظل حرص الطرفين على استمرار التعاون والشراكة بينهما, وحفاظًا على هذه العلاقة التي أتت بثمارها وعوائدها الطيبة على الطرفين.

وقد تم تفهم موقف الشركة، والذي أدى إلى الموقف المالي، واستمع إلى المقترحات المقدمة من الشركة في هذا الشأن.

نجح محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للنادي الأهلي، في إنهاء الخلاف بين الطرفين خلال الجلسة التي جمعته مع مسؤولي القلعة الحمراء اليوم بمقر النادي بالجزيرة.


وحرص كامل، على التواجد داخل مقر النادي اليوم، لإنهاء الأزمة التي أُثيرت بين الطرفين خلال الساعات الماضية.


وعقد كامل اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، لوضع حلول بين الطرفين بسبب المستحقات المتأخرة.


واتفق الطرفان على عودة الأمور إلى طبيعتها، وإمكانية دخول بريزنتيشن لتنظيم مباريات الفريق، على أن يتم جدولة المستحقات المتأخرة بموعد محدد.

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