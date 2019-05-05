"العسيري" يكشف كواليس الأغاني الرمضانية على "القاهرة اليوم"

يستضف برنامج "القاهرة اليوم" الكاتب الصحفي والشاعر محمد العسيري للحديث عن كواليس الأغاني الرمضانية، حيث من المقرر أن يتحدث العسيري في البرنامج مع الاعلامي جمال عنايت في عدة حلقات عن تاريخ هذه الاغاني وقصص ظهورها .

ويقدم العسيري أولى فقرات البرنامج والتي تحمل عنوان "الحكاية من أولها" ضمن ليالي "رمضان في غناه مصري"، الذي تبثه قناة " اليوم" المشفرة، حيث سيكشف عن عدد كبير من الأغاني الرمضانية النادرة، والتي تم توظيفها سياسياً، كما يسرد تفاصيل العلاقة بين المشايخ والغناء، وكذلك بعض المطربين المسيحيين الذين غنوا لرمضان .

من جانب أخر يقدم العسيري برنامج إذاعي على محطة صوت العرب، في الواحدة إلا ربع مساء طوال أيام شهر رمضان .