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"المرور" يعلن تقليل الحركة في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام

الأحد 05/مايو/2019 - 06:29 م
المرور يعلن تقليل الحركة في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام
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الفجر السعودي
 
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أعلن الحساب الرسمي للمرور السعودي على "تويتر"، التقليل من حركة المرور في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، موضحًا أن استخدام وسائل النقل العام والنقل الترددي يُعدُّ الوسيلة الأمثل والأسرع للوصول للمسجد الحرام.

وأضاف: "لتسهيل وصولكم للحرم المكي يمكنكم إيقاف مركباتكم بأمان في إحدى محطات النقل العام الأقرب لكم وفقًا للخريطة المرفقة".

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المزيد عن: تقليل المسجد الحرام المرور الحركة
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