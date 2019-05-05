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توزيع 900 شنطة رمضانية على الأسر الأكثر احتياجا في الإسكندرية (صور)

الأحد 05/مايو/2019 - 06:39 م
توزيع 900 شنطة رمضانية على الأسر الأكثر احتياجا في الإسكندرية (صور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
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قامت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، بتوزيع ٩٠٠ شنطة رمضانية من المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد الشيخ خشبة بانه قد تم التنبيه على القائمين على توزيع بالبحث عن الأسر الأكثر احتياجًا وتحري الدقة في التوزيع.

على صعيدٍ آخر وجه فضيلة الشيخ خشبة السادة الأئمة بضرورة الالتزام بمساجدهم والعمل على راحة الجمهور بما لا يخل بآداب المساجد مع المحافظة على آداء الدروس اليومية والانتظام في صلاة التراويح.

كما عقد فضيلة الشيخ خشبة اجتماعًا بالسادة الأئمة المكلفين بآداء صلاة التراويح بالمساجد الكبرى، مقدما التهنئة لشعب مصر الغالي بمناسبة شهر رمضان الكريم المبارك أعاده الله على أمتنا العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وكل عام وأنتم بخير.
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