ما الذى يشغل لطيفة فى الإسكندرية؟!

حالة نشاط فنى كبيرة تعيشها النجمة لطيفة، والتى استغلت النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول من برنامجها "حكايات لطيفة" الذى عرض على شاشة قناتى dmc وأبوظبى، ولاقى نجاح جماهيري، كبير ونسبة مشاهدة مرتفعة طبقا لما أكدته مراكز البحوث والقياس المختلفة.

وتستعد لطيفة حاليا لاستكمال تسجيل ألبومها الجديد، كما تجهز لمفاجأة كبيرة جدا ستعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انشغلت مؤخرا بمشروع جديد يتم الإعداد له، وهو ما يشغلها خلال الفترة الحالية، ونشرت لطيفة صورة وإعلان تشويقى على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير "انستجرام".

وظهرت خلال الاعلان التشويقى فى مدينة الإسكندرية، وهو ما يؤكد أن العمل الذى يشغلها حاليا وسيتم الاعلان عنه خلال الفترة المقبلة سيكون فى الإسكندرية.