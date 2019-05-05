ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ما الذى يشغل لطيفة فى الإسكندرية؟!

الأحد 05/مايو/2019 - 06:38 م
ما الذى يشغل لطيفة فى الإسكندرية؟!
لطيفة
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

حالة نشاط فنى كبيرة تعيشها النجمة لطيفة، والتى استغلت النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول من برنامجها "حكايات لطيفة" الذى عرض على شاشة قناتى dmc وأبوظبى، ولاقى نجاح جماهيري، كبير ونسبة مشاهدة مرتفعة طبقا لما أكدته مراكز البحوث والقياس المختلفة.

 

وتستعد لطيفة حاليا لاستكمال تسجيل ألبومها الجديد، كما تجهز لمفاجأة كبيرة جدا ستعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انشغلت مؤخرا بمشروع جديد يتم الإعداد له، وهو ما يشغلها خلال الفترة الحالية، ونشرت لطيفة صورة وإعلان تشويقى على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير "انستجرام".

 

وظهرت خلال الاعلان التشويقى فى مدينة الإسكندرية، وهو ما يؤكد أن العمل الذى يشغلها حاليا وسيتم الاعلان عنه خلال الفترة المقبلة سيكون فى الإسكندرية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
1
x
15:00
1
مانشستر يونايتد
تشيلسي
3
x
15:00
0
واتفورد
آرسنال
1
x
17:30
1
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
3
x
16:15
1
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
0
x
18:00
0
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
1
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
6
x
18:30
1
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
3
x
17:00
1
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
3
x
18:00
0
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
1
x
17:00
1
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
1
x
17:30
0
المصري
الأهلي
0
x
19:00
0
النجوم