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تصريح مثير للجدل من مدرب مانشستر يونايتد بعد التعادل مع هيدرسفيلد

الأحد 05/مايو/2019 - 06:35 م
تصريح مثير للجدل من مدرب مانشستر يونايتد بعد التعادل مع هيدرسفيلد
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منى العوضي
 
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تحدث أولي سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد، عن ضياع فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.


وتعادل مانشستر يونايتد مه هدرسفيلد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ليصل الشياطين للنقطة 66 في المركز السادس.


وقال سولشاير عقب نهاية المباراة: "لم نستحق أن نتواجد في التوب 4، سنحت لنا الفرص، ولكن الدوري متقارب جدًا وحينما سنحت لنا هذه الفرص، لم نستغلها وجدول الترتيب لا يكذب أبدًا".


وتابع: "كانت ستكون هناك لحظة في المباراة سيضغطنا فيها هدرسفيلد بسبب طاقة الجماهير. حظينا بفترة لم نستغلها، والآن انتهى الأمر. نحن محبطون، ولكن علينا المضي قدمًا".


وعن هدف هدرسفيلد، قال: "إنه هدف قابل للردع، لقد تلقينا العديد من الأهداف كهذا الموسم الحالي. ايفرتون، وولفز، واليوم. إنه شيء يجب النظر اليه، وتطويره، وعدم فعل مثلما فعلنا اليوم الموسم المقبل".


وأكمل: "في استاد كهذا، مليء بالحيوية، وآخر مباراة في الموسم على ملعبهم، لقد أعطيناهم بعض الأمل، ولم نعد لمستوانا، حينما لا تفوز بمباراة كرة القدم، فأنت تتألم".


وأضاف: "اليورباليج؟ ربما يكون هذا هو المكان المناسب لنا".

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المزيد عن: نادي مانشستر يونايتد ظ تعادل مانشستر يونايتد
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