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رابط live on مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر ( تغطية مباشرة ) يلا لايف مباراة الاهلي StaR kora

الأحد 05/مايو/2019 - 06:31 م
رابط live on مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر ( تغطية مباشرة ) يلا لايف مباراة الاهلي StaR kora
الاهلي
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رابط  live on مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر ( تغطية مباشرة ) يلا لايف مباراة الاهلي StaR kora

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نفى تمامًا ما تردد في بعض المواقع عن رحيل أي لاعب من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن البعض استغل الفترة الحالية والتي تشهد حسم بطولة الدوري، وحدد بعض اللاعبين للرحيل عن الأهلي، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، ولم يطرح للمناقشة من الأساس، ولم يتطرق إليه الجهاز الفني لا من قريب أو بعيد
رابط  live on مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر ( تغطية مباشرة ) يلا لايف مباراة الاهلي StaR kora

وأوضح الجهاز الفني أن تركيز الجميع منصب حاليًا على كيفية إنهاء المباريات المتبقية من عمر الدوري، والتي تشهد منافسات قوية من أجل حسم اللقب والاحتفاظ بالدرع، على أن يتم في نهاية الموسم مناقشة قائمة الفريق، وتقييم الجميع والاستقرار على الأسماء المرشحة للرحيل، والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الموسم الجديد مثلما هو متبع في نهاية كل موسم.
رابط  live on مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر ( تغطية مباشرة ) يلا لايف مباراة الاهلي StaR kora

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المزيد عن: رياضة تغطية مباشرة بث حي الاهلي
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