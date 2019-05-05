تحرير 304 محضر مخالفة تموينية بالفيوم

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تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية تحت إشراف المحاسب عبدالفتاح محمود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومسئولي الرقابة التموينية، قامت مديرية التموين بعدد من الحملات بدائرة المحافظة خلال الفترة من 942019 الي2242019 والتى أسفرت عن ضبط 304 محضر في قطاعات المخابز والمطاحن والأسعار.



تتمثل المخالفات في ضبط تجميع1500 كجم دقيق مخابز، وتجميع 350 كجم دقيق مستهلكين علي مستوي مراكز المحافظة، وضبط 4 طن سكر ناقص الوزن، وتعبئة عدد 300 سكر ناقص الوزن علي مستوي المحافظة.



كما تم ضبط 17 كجم لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط483 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وعدد 45علبة بويات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلي ضبط عدد 35 إسطوانة بوتاجاز صغيرة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.