علي ربيع يلفت الأنظار بضربة موفقة في أولى حلقات مسلسله "فكرة بمليون جنيه"

استطاع نجم مسرح مصر منذ عرض الحلقة الأولى لمسلسل "فكرة بمليون جنيه" أن يلفت أنظار المشاهدين من جميع أنحاء العالم العربى بأدائه المتميز، حيث ظهر بشخصية جديدة تدعى "علاء مصباح"، وهى الشخصية التى يقدمها بشكل كوميدى انجذب لها وتابع تفاصيلها الجمهور من الوهلة الأولى التى احتوت على البىساطة والعفوية، بالإضافة إلى الايقاع "اللاهث" فى أحداث الحلقة، وشهدت الحلقة الأولى حصول علاء مصباح على مجموع كبير أهله للدخول إلى "كلية الهندسة".

وشهدت الحلقة الأولى ضربة موفقة لكل صناع العمل، وذلك على صعيد الإخراج والإمكانيات الإنتاجية والحبكة الدرامية الكوميدية التى نالت إعجاب الجمهور منذ اللقطات الأولى، فضلا عن الديكورات والملابس التى تماشت مع الأحداث والشكل لعائلة مصباح وجميع الممثلين فى المسلسل.

يشار إلى أن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع ويشاركه البطولة صابرين وصلاح عبد الله وكريم عفيفي وسهر الصايغ وولاء الشريف وطارق عبد العزيز ووليد فواز وحنان سليمان وأحمد سلطان ومايان السيد وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي ومحمد محمود، المسلسل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح ، ويعرض مسلسل "فكرة بمليون جينه" على شاشة MBC فى الساعة 11 مساء خلال شهر رمضان المبارك.