"فكرة مسروقة".. برنامج جديد لـ إيمان يوسف على "نايل كوميدي"

تطل الإعلامية والفنانة إيمان يوسف، في شهر رمضان من خلال برنامج "مسروقة بشياكة" والذي سيذاع على قناة نايل كوميدي والذي يتناول قضية حقوق الملكية الفكرية في قالب كوميدي فكرة إيهاب بليبل، وإخراج حسام عفت، وإنتاج شركة إيجي بلانت برودكشن.

تدور فكرة البرنامج في 30 حلقة حول شركة إنتاج فنى تعلن عن مسابقة لتبنى الموهوبين من الشعراء والمحلنين لإنتاج أعمالهم في قالب غنائى فيفاجئون أنهم وقعوا في فخ معد له مسبقا حيث يتقابلون مع المنتج الذي يستمع للأغانى من مؤلفيها وملحنيها ثم يردد كلمات الأغانى أمام عدد من الأشخاص المتواطئين معه من الممثلين الذين يؤكدون أنه صاحب الأغنية وهو ما يجعل مالك الأغنية يخرج بردود أفعال مختلفة مابين الصدمة أو الانفعال أو التشاجر مع أصحاب الشركة الذين يسرقون منتجه الإبداعي بشكل فج، بل ويقومون ببيعه دون الرجوع إليه مما يزيد غضب الضحية الذي يشعر أن حقه ضاع، ليكتشفوا في نهاية الحلقة أنه مقلب كوميدي.

وتلعب "إيمان" دور مطربة تدعى "نانا" التى تتردد على الشركة للتعاقد على شراء أحد الأغانى ويشاركها في التمثيل محمد عبد الرشيد وإيهاب بليبل صاحب فكرة البرنامج، ويتنوع موقف "نانا" مع الضحيا إما بإثارة غضبهم أوالتعاطف معهم.

ومع وجود مواهب حقيقية ليقرر أحمد إسماعيل صاحب الشركة المنتجة للبرنامج اختيار عدد من الموهوبين لغناء تتر البرنامج الذي غناه محمد سعيد هابى وكلمات مهند سعيد وألحان رامى جمال.

يذكر أن إيمان قدمت العديد من البرامج الطبية على أكثر من قناة فضائية، كما شاركت في فيلم "هروب اضطرارى" مع الفنان أحمد السقا وإخراج أحمد خالد موسى.