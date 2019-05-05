هيفاء وهبي عبر "تويتر": لا فائدة للمال بيد البخيل والقلم بيد المنافق

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صباح اليوم، حالة من الجدل، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.





وغردت هيفاء وهبي، قائلة: "لا فائدة في 3 اشياء المال بيد البخيل، السيف بيد الجبان والقلم بيد المنافق"، وعلقت قائلة: "واللي بيقدملك شي معنوي وبيرجع بياخده منك مش بس بيكون بخيل لا بيكون مصلحجي".





وتساءل متابعو النجمة اللبنانية عن الشخص الذي تقصده من خلال تلك المقولة، مؤكدين أنه شخص مشهور من الوسط الفني توجه إليه هيفاء رسالة غير مباشرة.



