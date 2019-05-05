عائق وحيد أمام الزمالك في صفقة بوغداد بونجاح
الأحد 05/مايو/2019 - 05:19 م
منى العوضي
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ينافس نادي الزمالك في سباق الحصول على
خدمات الجزائري الدولي بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري والذي يقدم مستويات رائعة مما
جذب إليه أنظار كبار أندية الخليج، وغريمه التقليدي الأهلي المصري.
وقالت شبكة "النهار" الجزائرية
أن مسؤولي نادي الزمالك تواصلوا مع وكيل اللاعب لمعرفة موقفه من الانتقال لنادي الزمالك،
وذلك خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت التقارير أن مسؤولي الزمالك قد تعرضوا
لصدمة شديدة بعد إبلاغهم بالقيمة المالية التي سيحصل عليها "بغداد" حيث بلغت
تلك القيمة 2.5 مليون يورو.
وأكدت التقارير أن تلك القيمة تمثل عائق أمام الصفقة وذلك بجانب القيمة المالية التي سيدفعها لنادي السد القطري، حيث يرتبط الجزائري به بعقد يمتد حتى 2022.
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