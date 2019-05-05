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عاجل.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

الأحد 05/مايو/2019 - 05:17 م
عاجل.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن
ريال مدريد
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محمد أيمن
 
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تتجه أنظار عشاق الكرة في العالم صوب قلعة سانتياجو بيرنابيو التي لم تفقد الامل في إستقدام صفقة القرن خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وفجر موقع " ديفنسا سنترال " الإسباني المقرب من النادي الملكي أن إدارة الريال متمثلة في الرئيس فلورينتينو بيريز تحاول بشتى الطرق الحصول على خدمات نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأردف الموقع أن الملكي كان قريباً للغاية من التوقيع للريال حينما كان لاعباً لسانتوس قبل أن يفضل الأموال التي عرضتها عليه إدارة البلوجرانا.

وحدد الريال بعض الشروط للحصول على خدمات البرازيلي الموهوب مثل تخفيض الراتب السنوي الذي يحصل عليه بالإضافة إلى تحديد مبلغ 200 مليون يورو فقط لإتمام الصفقة.

ويحصل نيمار على 37 مليون يورو بصورة سنوية مع البي إس جي ما يفوق الميزانية التي حددتها إدارة الريال للصفقات الجديدة.

وفي حالة نجح الريال في الحصول على خدمات نيمار ستكون صفقة القرن التي وعد بها بيريز جماهير الملكي للمنافسة على جميع الألقاب الموسم المقبل.
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