البصرة الفلكي يرصد الصورة الأولى لهلال رمضان بتقنية CCD

التقط مرصد البصرة الفلكي في العراق، أول صورة لهلال شهر رمضان 2019م – 1440هـ، باستخدام تقنية CCD.

وبالرغم من ظهور أول صورة لهلال رمضان 2019، لن يتم الأخذ بهذه الرؤية شرعيًا؛ نظرًا لعدم رؤيتها بالعين المجردة بالإضافة إلى رصد الهلال قبل غياب الشمس.

وأعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، مساء أمس السبت، عدم التمكن من رؤية هلال رمضان وبناءً عليه يتم تحري رؤية هلال رمضان 2019 مساء اليوم الأحد.

ويعد CCD وهو جهاز اقتران الشحنات Charge-Coupled-Device أسهل أنواع المكشافات الضوئية صُنعًا، بالإضافة إلى أن له حساسية ضوئية أفضل من منتجات أخرى، كما حاز مخترعيه جورج سميث وويلارد بويل على جائزة نوبل للفيزياء عام 2009.