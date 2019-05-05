البصرة الفلكي يرصد الصورة الأولى لهلال رمضان بتقنية CCD
الأحد 05/مايو/2019 - 05:11 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
التقط مرصد البصرة الفلكي في العراق، أول صورة لهلال شهر رمضان 2019م – 1440هـ، باستخدام تقنية CCD.
وبالرغم من ظهور أول صورة لهلال رمضان 2019، لن يتم الأخذ بهذه الرؤية شرعيًا؛ نظرًا لعدم رؤيتها بالعين المجردة بالإضافة إلى رصد الهلال قبل غياب الشمس.
وأعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، مساء أمس السبت، عدم التمكن من رؤية هلال رمضان وبناءً عليه يتم تحري رؤية هلال رمضان 2019 مساء اليوم الأحد.
ويعد CCD وهو جهاز اقتران الشحنات Charge-Coupled-Device أسهل أنواع المكشافات الضوئية صُنعًا، بالإضافة إلى أن له حساسية ضوئية أفضل من منتجات أخرى، كما حاز مخترعيه جورج سميث وويلارد بويل على جائزة نوبل للفيزياء عام 2009.
Advertisements
المزيد عن: رؤية هلال رمضان 2019 تقنية CCD البصرة الفلكي
- مرصد المجمعة: الأربعاء 30 شعبان.. الشمس تغرب قبل الهلال بـ64 دقيقة
- مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير يستعد: هناك مجال لرؤية الهلال مساء الخميس
- بإجماع.. فلكيون: "الجمعة" أول أيام العيد وهذه هي الحسابات الدقيقة للهلال
- عاجل..اخبار السعودية اليوم | مرصد "المجمعة" يستعد لرؤية هلال ذي الحجة.. 11 أغسطس
- "الفلك الدولي": رؤية الهلال يوم السبت مستحيلة لعدم وجود القمر
- مدير الفلك الدولي يوضح أسباب استحالة رؤية الهلال غدا
- السعودية تستعد لرؤية الهلال
- رسمياً.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في السعودية
- تعذر رؤية هلال شهر رمضان في السعودية.. وغداً المكمل لشعبان
- جامعة المجمعة: سنتحرى هلال شهر رمضان غدًا