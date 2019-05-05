بابا الفاتيكان": الهجرة وانخفاض المواليد تسبب فى "طبقة ثلجية" بأوروبا

طالب بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأحد، بمواجهة عدم تكافؤ الثروة،ومعدلات انخفاض المواليد، التى قال إنها تسببت فى خلق "طبقة ثلجية" بين أوروبا الثرية والدول الفقيرة التى تغذى الهجرة إلى القارة العجوز.





ووفقاً لوكالة رويترز، كان فرانسيس يتحدث خلال زيارة لبلغاريا تستغرق يومين، وهى الأولى من قبل بابا الفاتيكان منذ 17 عاماً، كما التقى بزعماء الكنائس الشرقية الأرثوذكسية، قبل توجهه إلى مقدونيا الشمالية، الثلاثاء.





وتعنى العلاقات الحساسة مع الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية أنه يجب على فرانسيس توخى الحرص فى زيارته لكلا البلدين، حيث توجد أقلية كاثوليكية.





ومستخدماً مصطلح "الستار الحديدي" ، وهى الجملة الشهيرة التى استخدمها "وينستون تشرشل" حول أوروبا المنقسمة بعد الحرب العالمية الثانية، قال بابا الفاتيكان، إنّ الانقسامات الجديدة تمزق وجه القارة بعد 30 عاماً من سقوط الشيوعية.

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