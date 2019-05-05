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موعد مغادرة كاسياس للمستشفى

الأحد 05/مايو/2019 - 05:09 م
موعد مغادرة كاسياس للمستشفى
كاسياس
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وكالات
 
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ما زال حارس بورتو البرتغالي، الإسباني إيكر كاسياس، يرقد في المستشفى لتلقي العلاج عقب تعرضه لأزمة قلبية الأربعاء الماضي، في انتظار حصوله على إذن بالخروج غداً الإثنين.

وتتطور حالة القائد السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، الذي خرج من وحدة العناية المركزة الجمعة، بشكل إيجابي بعدما خضع لقسطرة الأربعاء عندما تعرض لأزمة قلبية خلال مران بورتو.

ومن المنتظر أن يحصل كاسياس، الذي يكمل عامه الـ38 هذا الشهر، مبدئياً على إذن بالخروج من المستشفى غداً الإثنين، وفقاً لتصريحات زوجته الصحافية سارا كاربونيرو.

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