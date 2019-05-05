مقتل 6 حوثيين بكمين في الجوف

لقي 6 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم (الأحد) حتفهم في مواجهات مع الجيش اليمني بوادي الوجف التابع لمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال مصدر عسكري إن الجيش اليمني نصب كمينا محكما لمليشيا الحوثي في مواجهات مستعرة في وادي الوجف بمنطقة اليتمة، أسفر عن مقتل 6 على الأقل، فيما نفذ الجيش أكثر من هجوم على مواقع المليشيا، تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.