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النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها في سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا

الأحد 05/مايو/2019 - 05:06 م
النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها في سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا
أرشيفية
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إيريني صفوت
 
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، تشريح جثة سيدة لقيت مصرعها إثر سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التقرير الطبي وذلك إثر الإصابات التي لحقت بها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالعجوزة لمعاينة موقع سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة.

وتبين من المعاينة الأولية تهشم بعض السيارات التي يتم فحصها داخل داخل المرور وإصابات لعدد من المواطنين.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط سيارة من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة بشارع السودان، وعلى الفور تم الدفع بأوناش المرورية وسيارات المطافئ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق والمعاينة.
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