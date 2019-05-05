شاليمار شربتلي تنافس فى 3 سباقات عالمية لفورميلا 1 بإيطاليا وهولندا (صور)

بعد نجاح مشاركة الفنانة العالمية شاليمار شربتلى، فى الحدث العالمى “فورميلا 1” بمدينة دبى، عبر فن “الموفينج أريت” أو الفن الحركى الذى ابتكرته، تشارك مجددا السيارة التى رسمت عليها شاليمار شربتلي، والتي أصبحت السيارة الفنية الأولى المشاركة ضمن سباق 24 مايو 2019 فى الجائزة الكبرى في موناكو، كما ستشارك السيارة التى أبدعت شاليمار شربتلى عليها عبر رسوماتها والتى تمتلكها مجموعة GP2 للمحاكاة ويقودها مارك فاجنيتو في 3 سباقات عالمية، الأولى من14 -16 يونيو فى سباق مدينة مونزا بإيطاليا، ثم من19-21 يوليو فى سباق مدينة أسين بهولندا، وأخيرا فى الفترة من 11-13 أوتوبر فى سباق إيمولا بإيطاليا.

وكعادتها فى فترات الإعداد لإبداع الفني المتميز الذي تمارسه استعانت الفنانة العالمية شاليمار شربتلى بصوت العندليب الأسمر “عبد الحليم حافظ” لتبدع فى رسومات مبتكرة على السيارة المشاركة فى الأحداث العالمية.