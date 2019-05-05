ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مانشستر يونايتد يبتعد عن دوري أبطال أوروبا بعد التعثر أمام هيدرسفيلد

الأحد 05/مايو/2019 - 05:01 م
مانشستر يونايتد يبتعد عن دوري أبطال أوروبا بعد التعثر أمام هيدرسفيلد
مانشستر يونايتد
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
تعادل فريق مانشستر يونايتد، مع فريق هيدرسفيلد تاون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحرز ماكتوميناي هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، بينما تعادل مابينزا في الدقيقة 60 من الشوط الثاني لفريق هيدرسفيلد تاون.

وبتلك النتيجة ابتعد فريق مانشستر يونايتد عن الحصول على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل في المركز السادس برصيد 66 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع.

Advertisements
المزيد عن: رياضة تعادل مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
1
x
15:00
1
مانشستر يونايتد
تشيلسي
2
x
15:00
0
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
16:15
1
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
1
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم