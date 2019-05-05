الإعدام شنقا لمزارع حرق زوجته وعامل أطلق النيران على ابن عمه

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين بالإعدام شنقا لمزارع لاتهامه بقتل زوجته حرقها بالنار كما قضت بإعدام عامل شنقا لاتهامه بقتل ابن عمه بأن أطلق عليه النيران من سلاح الي



وتعود أحداث القضية الأولي إلى عام 2015 بمركز ساقلتة عقب قيام المتهم عبد العظيم.م.أ 55عامًا بتوثيق زوجته المجنى عليها ميرفت.م.م 35 عاما بالحبال وسكب البنزين عليها وإشعال النيران بها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة فيما تعود الواقعة الثانية إلي عام 2018 بمركز المنشأة حيث أطلق المتهم عادل.ح.أ 35 عامًا علي صابر.ع.أ 45 عامًا مزارع النار مما أدى الى إصابته بطلق في الرأس



