ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غارات إسرائيلية تقتل قيادى بحماس لأول مرة منذ 2014

الأحد 05/مايو/2019 - 05:01 م
غارات إسرائيلية تقتل قيادى بحماس لأول مرة منذ 2014
Advertisements
طباعة
خاطر عبادة
 
Advertisements
قتلت إسرائيل قيادياً بحركة حماس الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأحد، فيما وصفه جيش الاحتلال "بالغارة المستهدفة"، وقال الفلسطينيون، إنه أول هجوم من نوعه منذ حرب 2014 فى غزة.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال بيان لجيش الاحتلال، إن القيادىحامد أحمد عابد خضرى، كان مسؤولاً عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة فى غزة، كما أكد الفلسطينيون نبأ استشهاده فى غارة استهدفت سيارة.، 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
1
x
15:00
1
مانشستر يونايتد
تشيلسي
2
x
15:00
0
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
16:15
1
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
1
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم