"صحة السويس" تحتفل باليوم العالمي لـ"غسل الأيدي" (صور)

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تحتفل وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، باليوم العالمي لــــ "غسل الأيدي" والذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية نظافة الأيدي في مرافق الرعاية الصحية، وخلق وعي صحي لدى المواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تنظيم فاعليات بالمنشآت الصحية بمديريات الشئون الصحية بمختلف المحافظات وقامت مديرية الصحة بالسويس بالاحتفال باليوم العالمي لـــ "غسل الأيدي".



وتأتي فاعليات الاحتفالية في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان بملف تقوية نظم مكافحة ومقاومة العدوى داخل المنشآت الصحية وكيفية تحسين سبل نظافة الأيدى والحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.



وتحرص وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى تقديم كافة أنواع الدعم الفني والمادي من أجل الارتقاء بنظم مكافحة العدوى واتباع الممارسات الصحيحة داخل المنشآت الصحية اعد اللقاء د. اسلام سيد مدير اداره مكافحه العدوى بالمديريه.



ولليوم العالمي لـــ "غسيل الأيدي" دور هام في تسليط الضوء على الممارسات الجيدة للوقاية من العدوى ومكافحتها، وللتأكيد على أهمية غسل الأيدى ومكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في مجال الرعاية الصحية.



وتدعو وزارة الصحة والسكان من خلال حملة هذا العام الى التأكيد بنظافة غسل الأيدى والتي تعد عنصرًا أساسيًا من عناصر الوقاية من العدوى ومواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.



