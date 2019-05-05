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"فودة": نتائج أعمال بعض الشركات وراء تراجع مؤشرات البورصة في جلسة اليوم

الأحد 05/مايو/2019 - 04:54 م
فودة: نتائج أعمال بعض الشركات وراء تراجع مؤشرات البورصة في جلسة اليوم
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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قال أيمن فودة خبير أسوق المال، أنه بضغط من تامبيعات المؤسسية على قياديات مؤشرات البورصة، شهدت التعاملات بأولى جلسات الاسبوع حركة سعرية هابطة عاكسة لحالة العزوف من قبل المستثمرين وعدم الرغبة فى ضخ سيولة جديدة بالأسهم، خاصة مع الإبقاء على تطبيق ضريبة الدمغة بالشريحة الثالثة، والتى من شأنها إضافة عبء جديد على تكلفة المعاملة التى أضحت عالية عن إمتصاصها بالمتاجرات اليومية لنشهد عزوف وركود جديد للأكود المضاربية ، بالتزامن مع إستمرار الحركة التصحيحية متوسطة المدى  ، وبدء موسم شهر رمضان الذى يتسم بحركة تداولات هادئة .

 وأوضح فودة من خلال تصريح خاص "فجر " أنه قد جاءت تلك العوامل ضاغطة على الأسهم القيادية التى اختبرت مستويات الدعم لتدفع بـ "margin call"   ليزيد من تسارع التراجعات دفعت بالرئيسى لملامسة الدعم عند 14511 نقطة ، بتراجع 2.48% ، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة  بـ 0.64%  منهيا عند 644.87 نقطة .

وجاءت تلك التراجعات لتفتح شهية بعض صناديق الإستثمار لبدء التجميع الانتقائى على معظم الأسهم التى شهدت إرتداد من مستويات الدعم بسيطرة  من القوة الشرائية الإنتقائية،  دفعت بمعدلات أحجام السيولة للإرتفاع النسبى .

وتوقع خبير سوق المال، استمرار تلك الحركة العرضية المتذبذبة فى نطاق ضيق  خلال شهر رمضان الكريم ، مع ظهور نتائج أعمال لبعض الشركات مخيبة للأمال لتدفع بمزيد من الحركة البييعة ، لحين بدء ظهور أخبار إيجابية محفزة تدفع بحراك نشط يعود معه السوق الى التجربة على مستويات المقاومة الرئيسية .

 وإستمرار الإتجاه الهابط قصير المدى، على أن تكون المقاومة 14640  ثم 14735 نقطة ، على أن يكون الدعم عند 14470 نقطة .

كما أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لديه مقاومة قصيرة المدى عند 655 نقطة ، على أان يكون الدعم عند 640 نقطة ، كسرها يعاود إاختبار الـ 620 نقطة .

ونصح فودة،  بمراقبة الأسهم جيداً مع إحتساب معدل المخاطرة قبل الأقدام على أى متاجرة بيعاً أو شراءً ، مع التحفظ التام على استخدام ألية الشراء بالهامش .
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