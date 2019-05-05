رئيس جامعة بني سويف: وجبات رمضانية مميزة لطلاب المدن الجامعة

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صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، عن توفير الجامعة لوجبات متميزة تشمل صنفي اللحوم والدجاج بشكل يومي لطلاب المدن الجامعية خلال شهر رمضان المبارك، جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس الجامعة.



وأضاف رئيس الجامعة، في بيان له، أن المجلس وافق على صرف وجبات إفطار وسحور للمشرفين والعمال المتواجدين بالمدينة الجامعية وقت الإفطار والسحور في كافة مواقع المدن الجامعية، طبقا لكشوف النوباتجية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تقديم وجبات غذائية تتماشى مع أيام رمضان، مع زيادة الكميات من أصناف العصير والزبادي.

