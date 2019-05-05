ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

افتتاح المقر الجديد لفرع بنك قناة السويس بمدينة بني سويف (صور)

الأحد 05/مايو/2019 - 04:59 م
افتتاح المقر الجديد لفرع بنك قناة السويس بمدينة بني سويف (صور)
Advertisements
طباعة
احمد فتحي الدسوقي
 
Advertisements
افتتح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، الفرع الجديد لبنك قناة السويس بالمحافظة، بحضور المحاسب حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، والمحاسب عمر الصغير نائب رئيس مجلس الإدارة، وإيمان البدراوي، رئيس قطاع التحزئة المصرفية والفروع، وأيمن كمال نائب العضو المنتدب، ومسؤولى القطاعات الأمنية والهندسية والإدارية بالبنك، اللواء محمد كمال، رئيس مركز ومدينة بني سويف.

وتفقد المحافظ بعضًا من الأٌقسام المصرفية والإدارية بالبنك، مبديًا إعجابه بمستوى التجهيزات الموجودة في الفرع والذي سينعكس على مستوى الخدمة المقدمة وبشكل يليق بالمواطن والمستثمر السويفي،وتابع منظومة العمل بالبنك وإجراءات الارتقاء بأسلوب العمل في الخدمات المصرفية لزيادة ثقة العميل في الجهاز المصرفي بشكل عام سواء الحكومي أو المشترك أو القطاع الخاص.

وأعرب المحافظ عن تمنياته بأن يكون البنك فاتحة خير على التنمية بالمحافظة وأن يتيح فرصًا وآفاقا تنموية جديدة تدعم جهود الدولة في هذا المجال،مؤكدا على أن المؤسسات المصرفية هي من الشركاء الأساسيين في الدفع بكل مكونات التنمية المنشودة في مختلف المجالات.

من جهته عبر حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة البنك،عن سعادته بمشاركة المحافظ المستشار هاني عبد الجابر في افتتاح الفرع الجديد بمدينة بني سويف، والذي يأتي في اطار السياسة العامة للبنك لزيادة المنافذ والفروع الجديدة بكافة المحافظات خلال الفترة القادمة لإتاحة منتجات متطورة ومبتكرة لعملائه وزيادة تواجده بالسوق الاستثماري من خلال تغطية مساحة جغرافية أكبر لخدمة أكبر عدد من العملاء.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
1
x
15:00
1
مانشستر يونايتد
تشيلسي
2
x
15:00
0
واتفورد
آرسنال
-
x
17:30
-
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
16:15
1
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
-
x
18:00
-
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
1
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
-
x
18:30
-
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
17:00
-
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
-
x
18:00
-
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
17:30
-
المصري
الأهلي
x
19:00
النجوم