افتتاح المقر الجديد لفرع بنك قناة السويس بمدينة بني سويف (صور)

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افتتح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، الفرع الجديد لبنك قناة السويس بالمحافظة، بحضور المحاسب حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، والمحاسب عمر الصغير نائب رئيس مجلس الإدارة، وإيمان البدراوي، رئيس قطاع التحزئة المصرفية والفروع، وأيمن كمال نائب العضو المنتدب، ومسؤولى القطاعات الأمنية والهندسية والإدارية بالبنك، اللواء محمد كمال، رئيس مركز ومدينة بني سويف.



وتفقد المحافظ بعضًا من الأٌقسام المصرفية والإدارية بالبنك، مبديًا إعجابه بمستوى التجهيزات الموجودة في الفرع والذي سينعكس على مستوى الخدمة المقدمة وبشكل يليق بالمواطن والمستثمر السويفي،وتابع منظومة العمل بالبنك وإجراءات الارتقاء بأسلوب العمل في الخدمات المصرفية لزيادة ثقة العميل في الجهاز المصرفي بشكل عام سواء الحكومي أو المشترك أو القطاع الخاص.



وأعرب المحافظ عن تمنياته بأن يكون البنك فاتحة خير على التنمية بالمحافظة وأن يتيح فرصًا وآفاقا تنموية جديدة تدعم جهود الدولة في هذا المجال،مؤكدا على أن المؤسسات المصرفية هي من الشركاء الأساسيين في الدفع بكل مكونات التنمية المنشودة في مختلف المجالات.



من جهته عبر حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة البنك،عن سعادته بمشاركة المحافظ المستشار هاني عبد الجابر في افتتاح الفرع الجديد بمدينة بني سويف، والذي يأتي في اطار السياسة العامة للبنك لزيادة المنافذ والفروع الجديدة بكافة المحافظات خلال الفترة القادمة لإتاحة منتجات متطورة ومبتكرة لعملائه وزيادة تواجده بالسوق الاستثماري من خلال تغطية مساحة جغرافية أكبر لخدمة أكبر عدد من العملاء.

