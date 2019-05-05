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القضاء الجزائري يأمر باحتجاز شقيق بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين

الأحد 05/مايو/2019 - 04:54 م
القضاء الجزائري يأمر باحتجاز شقيق بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين
بوتفليقة
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وكالات
 
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أفادت وسائل إعلام باحتجاز القضاء العسكري الجزائري شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين.

وأمر القضاء العسكري الجزائري اليوم الأحد، بحبس سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ورئيسين سابقين لجهاز الاستخبارات الجنرالين توفيق وطرطاق مؤقتا.

وقالت قناة "النهار" إن "الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة أمر، اليوم الأحد، بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت".

وبث التلفزيون الرسمي صورا لمثول الموقوفين الثلاث أمام قاضي التحقيق.

ويواجه الثلاثي تهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة  الدولة"، حسب بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
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المزيد عن: المحكمة العسكرية القضاء العسكري السعيد بوتفليقة
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