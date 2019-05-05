القضاء الجزائري يأمر باحتجاز شقيق بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين
الأحد 05/مايو/2019 - 04:54 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أفادت وسائل إعلام باحتجاز القضاء العسكري الجزائري شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين.
وأمر القضاء العسكري الجزائري اليوم الأحد، بحبس سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ورئيسين سابقين لجهاز الاستخبارات الجنرالين توفيق وطرطاق مؤقتا.
وقالت قناة "النهار" إن "الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة أمر، اليوم الأحد، بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت".
وبث التلفزيون الرسمي صورا لمثول الموقوفين الثلاث أمام قاضي التحقيق.
ويواجه الثلاثي تهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حسب بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
Advertisements
المزيد عن: المحكمة العسكرية القضاء العسكري السعيد بوتفليقة
- 11 مرشحا لخلافة بوتفليقة في رئاسة الجزائر
- استقالة رئيس المخابرات الجزائري بشير طرطاق
- جمعة ما بعد بوتفليقة.. تظاهرات تستهدف "الدائرة المحيطة"
- "الدفاع" الجزائرية تؤكد خبر إقالة رئيس المخابرات
- محكمة جزائرية تأمر بإيداع الإخوة كونيناف في الحبس المؤقت
- السلطات الجزائرية تعتقل شقيق بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين
- اعتقال شقيق بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين
- خطاب مرتقب للرئيس الجزائري المؤقت اليوم