القضاء الجزائري يأمر باحتجاز شقيق بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين

أفادت وسائل إعلام باحتجاز القضاء العسكري الجزائري شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورئيسي المخابرات السابقين.





وأمر القضاء العسكري الجزائري اليوم الأحد، بحبس سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ورئيسين سابقين لجهاز الاستخبارات الجنرالين توفيق وطرطاق مؤقتا.





وقالت قناة "النهار" إن "الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة أمر، اليوم الأحد، بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت".





وبث التلفزيون الرسمي صورا لمثول الموقوفين الثلاث أمام قاضي التحقيق.



