فاركو يستغني عن 10 لاعبين قبل بداية الموسم الجديد

أعلن مجلس إدارة نادي فاركو الرياضي برئاسة عز يشار حلمي أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2019 - 2020.





وشهدت القائمة تواجد 10 لاعبين وهم : أحمد غريب ، أحمد أبوالخير ، محمد رزق ، حمادة جلال ،محمود يسري ، حمادة جلال ،كريم يكن ، محمد ناجح ، أكرم عبدربه، محمد جدو .





يذكر أن فاركو بقيادة أحمد عاشور المدير الفني للفريق قد تعاقد حتي الأن مع 5 لاعبين وهم : إسلام عبد الغني ، أحمد سالم، أحمد ناصف ، رفعت مفتاح ، عماد حماد.





نادي فاركو أنهي الموسم الماضي وهو في المركز التاسع برصيد 32 نقطة ويسعي هذا الموسم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.



