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فاركو يستغني عن 10 لاعبين قبل بداية الموسم الجديد

الأحد 05/مايو/2019 - 04:54 م
فاركو يستغني عن 10 لاعبين قبل بداية الموسم الجديد
فاركو
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أحمد تيتو
 
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أعلن مجلس إدارة نادي فاركو الرياضي برئاسة عز يشار حلمي أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2019 - 2020.


وشهدت القائمة تواجد 10 لاعبين وهم : أحمد غريب ، أحمد أبوالخير ، محمد رزق ، حمادة جلال ،محمود يسري ، حمادة جلال ،كريم يكن ، محمد ناجح ، أكرم عبدربه، محمد جدو .


يذكر أن فاركو بقيادة أحمد عاشور المدير الفني للفريق قد تعاقد حتي الأن مع 5 لاعبين وهم : إسلام عبد الغني ، أحمد سالم، أحمد ناصف ، رفعت مفتاح ، عماد حماد.


نادي فاركو أنهي الموسم الماضي وهو في المركز التاسع برصيد 32 نقطة ويسعي هذا الموسم للعودة للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.


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